Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Волоколамский тоннель в Москве перекрыли до утра понедельника, 15 ноября, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

"В связи с ремонтными работами до 5 утра перекрыт Волоколамский тоннель. Перекрытия организованы по направлению из центра в область", – говорится в сообщении.

В Дептрансе призвали водителей планировать маршруты в объезд данного участка.

Ранее сообщалось, что движение на различных участках МКАД вблизи Осташковского шоссе ограничили и перекрыли почти на год, до 30 сентября 2022 года.

