Эксперт оценил изменения КоАП

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Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал о возможных уловках инспекторов ГИБДД после введения новых дорожных штрафов. Об этом сообщает "Газета.ру".

По мнению специалиста, существует вероятность роста числа случаев коррупционных правонарушений. В частности, этому может способствовать норма о лишении прав до 1,5 года за три грубых нарушения ПДД в течение года – непропуск пешехода или проезд на красный свет.

"...я подозреваю, что именно здесь будут выписывать первое, второе, а затем и третье нарушение. Таким образом, мы достаточно скоро увидим, что автомобилисты попадут на крючок этой коррупционной перспективы, что фундаментально неправильно", – заявил Шапарин.

Кроме того, считает эксперт, могут участиться случаи штрафов за нечитаемые номера автомобиля. Дополнительно он раскритиковал норму, согласно которой введен штраф за управление автомашиной при временном ограничении водительских прав до решения суда.

"Степень вины и наказание устанавливает суд. Поэтому нелогично лишать человека права управления транспортным средством, пока его вина не доказана", – подчеркнул вице-президент НАС.

Вместе с тем Шапарин выделил и позитивные решения в рамках нового КоАП. К ним эксперт отнес отмену административного ареста и преимущественное сохранение размера штрафов в прежних границах.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ подготовил проект нового Кодекса об административных правонарушениях, добавив туда ряд новых норм. В частности, речь идет о крупном штрафе за отказ остановить машину при погоне и мере временного изъятия водительских прав.