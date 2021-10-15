Более 9 тыс жителей Москвы присоединились к системе Face Pay в метро

10:27
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
За 20 минут с момента запуска Face Pay к новому сервису оплаты проезда присоединились уже больше 9 тысяч человек, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы в своем телеграм-канале.
"Это даже выше наших ожиданий", – подчеркнули в ведомстве.
Чтобы подключиться к новому сервису, надо скачать свежую версию приложения "Метро Москвы", где содержится подробная инструкция.
Сервис Face Pay, благодаря которому пассажиры могут оплачивать проезд при помощи системы распознавания лица, с 15 октября начал работать на всех линиях и станциях московского метро.
Российская столица стала первым городом в мире, где данная система начала работать в таком масштабе – более 240 станций метро. Чтобы оплачивать проезд через Face Pay, пассажир должен привязать к сервису через приложение "Метро Москвы" фотографию, банковскую карту и "Тройку".
Вся информация будет надежно зашифрована: камера на турникете считывает биометрический ключ, а не изображение лица или другие персональные данные.
После этого нужно подойти к соответствующему турникету, на который укажет наклейка. Во время прохода нужно посмотреть в камеру на турникете, и деньги за проезд спишутся автоматически.
Систему Face Pay для оплаты проезда запустили на всех станциях метро Москвы
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