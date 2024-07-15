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15 июля, 13:45

Транспорт

Электродепо "Владыкино" запустило тематический поезд "Москва – молодежная столица России"

Электродепо "Владыкино" запустило тематический поезд "Москва – молодежная столица России"

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Электродепо "Владыкино" запустило тематический поезд "Москва – молодежная столица России", в вагонах которого разместили информацию о возможностях, которые дает город молодым людям для развития и поиска себя. Пассажиры поезда смогут узнать о программах поддержки, событиях и проектах.

Тематический поезд будет ходить по Серпуховско-Тимирязевской линии метро в течение шести месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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