За поездки в московском городском транспорте снова начали начислять кэшбек

За поездки в московском транспорте можно снова получить кэшбек. Теперь за каждую поездку при оплате через систему быстрых платежей на счет возвращается 15 рублей.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении "Привет". Далее нужно скачать приложение "Метро Москвы" и оформить бесплатную подписку СБП. Для оплаты проезда в метро, на МЦК или речном транспорте нужно сгенерировать QR-код в приложении "Метро Москвы" и поднести телефон к считывающему устройству, установленному на турникете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.