Старинный поезд запустят на Сокольнической линии 15 мая

Исторический поезд 1935 года запустят на Сокольнической линии 15 мая в честь 90-летия Московского метрополитена. Кроме того, на станции метро "Сокольники" уже разместили вагон типа "Г" 50-х годов. Вокруг него установили праздничные вывески, а рядом организовали раздачу тематических открыток, которые можно сразу отправить.

Какие еще мероприятия приурочили к юбилею столичного метро? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.