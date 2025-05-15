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15 мая, 11:15

Транспорт

Старинный поезд запустят на Сокольнической линии 15 мая

Старинный поезд запустят на Сокольнической линии 15 мая

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Исторический поезд 1935 года запустят на Сокольнической линии 15 мая в честь 90-летия Московского метрополитена. Кроме того, на станции метро "Сокольники" уже разместили вагон типа "Г" 50-х годов. Вокруг него установили праздничные вывески, а рядом организовали раздачу тематических открыток, которые можно сразу отправить.

Какие еще мероприятия приурочили к юбилею столичного метро? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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