Росавиация возобновила полеты в Израиль до 15 мая

Росавиация обновила рекомендации для российских авиакомпаний: с 16 апреля по 15 мая вылеты в Израиль разрешены только с 07:00 до 01:00, в ночные часы рейсы запрещены. Авиакомпании должны самостоятельно оценивать риски при принятии решений о полетах.

В эти же даты воздушное пространство Ирана для российских авиаперевозчиков будет полностью закрыто. Также продлены рекомендации приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ и обратно, а при полетах в страны Персидского залива предписано выбирать обходные маршруты через третьи страны.

