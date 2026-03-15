Россиян предупредили о штрафе за мытье автомобиля во дворе

Автовладельцам может грозить штраф до 250 тысяч рублей за мойку машины во дворе жилых домов. Это правонарушение будет квалифицировано как несоблюдение требований по охране окружающей среды.

Смывая с кузова автомобиля грязь, реагенты и другие вещества, токсичные для окружающей среды, автовладельцы могут нанести вред человеку, домашним животным и растениям. В результате для граждан штраф составит от 2 до 3 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 250 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

