На Кольцевой линии проходит парад поездов ко дню рождения метрополитена

Московский метрополитен отмечает 87-летие со дня открытия. 14 и 15 мая на Кольцевой линии проходит парад поездов, он уже стартовал от станции "Октябрьская".

На станции "Партизанская" также можно посмотреть ретросхемы столичной подземки, а в переходе между станциями "Пушкинская" и "Чеховская" оценить фотовыставку, посвященную станциям Большой кольцевой линии. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.