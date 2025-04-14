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14 апреля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 апреля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 апреля

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Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском, Волоколамском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе, сообщила специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность на дорогах составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в районе станции метро "Петровско-Разумовская", на Ленинградском проспекте в сторону центра, внешней стороне ТТК перед Лужнецкой эстакадой, на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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