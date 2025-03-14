Новости Москвы: график движения на МЦД-4 изменится в эти выходные

В выходные, 15 и 16 марта, изменится график движения поездов на МЦД-4. Часть составов будет следовать укороченными маршрутами на центральном участке и Калужском направлении, а интервалы движения увеличатся до 20 минут. Пассажиров просят заранее сверяться с расписанием.

В Москве продолжается программа реновации. Более 8 тысяч семей на западе города уже переехали в новые квартиры, получив комфортное жилье с ремонтом. Большинство использовало услугу "Помощь в переезде".

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