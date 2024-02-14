Контроль оплаты проезда усилили в наземном транспорте на юго-востоке столицы

В городском наземном транспорте Москвы продолжаются проверки оплаты проезда. На этой неделе они проходят на юго-востоке города.

За безбилетный проезд в городском общественном транспорте и метро полагается штраф 2 000 рублей. За использование чужой социальной карты или непредоставление документа, подтверждающего право на льготный или бесплатный проезд нарушителю придется заплатить 4 000 рублей.

Зачем нужны такие рейды? И где контролеры будут работать в феврале? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.