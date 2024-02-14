Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 08:00

Транспорт

Контроль оплаты проезда усилили в наземном транспорте на юго-востоке столицы

Контроль оплаты проезда усилили в наземном транспорте на юго-востоке столицы

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 14 февраля

Названы две самые популярные функции приложения "Московский транспорт"

Столичный Дептранс подготовил подарок для 500 тысячного пассажира речных маршрутов

Строители установили панно на станции "Университет Дружбы Народов"

Новости часа: более 7 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы в 2023 году

"Безопасный город": усиленные проверки в автобусах прошли на юго-востоке Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 февраля

"Мой район. Новости": городской вокзал Митьково откроют в 2024 году

Новости часа: строительство детской поликлиники завершили в Бирюлеве Восточном

В городском наземном транспорте Москвы продолжаются проверки оплаты проезда. На этой неделе они проходят на юго-востоке города.

За безбилетный проезд в городском общественном транспорте и метро полагается штраф 2 000 рублей. За использование чужой социальной карты или непредоставление документа, подтверждающего право на льготный или бесплатный проезд нарушителю придется заплатить 4 000 рублей.

Зачем нужны такие рейды? И где контролеры будут работать в феврале? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМаксим СеликовАнастасия БородинаАртем Смахтин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика