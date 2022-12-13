На станции метро "Яхромская" начали установку конструкций для эскалаторов

На строящейся станции метро "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии начали устанавливать основные конструкции технических помещений эскалатора в северном вестибюле. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Северный вестибюль станции – подземный. У него многоуровневая структура, в которую входят пассажирская зона и технические помещения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.