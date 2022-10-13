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Транспорт

Стоимость проезда по трассе М-12 Москва – Казань составит около 3 тыс рублей

Стоимость проезда по трассе М-12 Москва – Казань составит около 3 тыс рублей

"Автодор" заявил, что стоимость проезда по платным трассам РФ увеличат на новых участках

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Новая трасса М-12 в 2023 году свяжет Москву и Казань. "Автодор" сообщил, что проезд по ней на легковом автомобиле будет стоить около трех тысяч рублей. Это цена без учета скидки по транспондеру. Те же, кто планирует пользоваться программой лояльности, могут рассчитывать на скидку в 15%.

Весь путь от Москвы до Казани по М-12 составляет 823 километров, добраться до столицы Татарстана можно будет всего за 6,5 часа. Трасса разделена на восемь этапов, а цена за километр будет варьироваться в зависимости от участка – от трех до восьми рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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