Юрист рассказал, за что могут оштрафовать на заправке

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За нарушение правил на заправочных станциях водителей могут оштрафовать или отправить под арест. Об этом в разговоре с агентством "Прайм" рассказал юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев.

Эксперт сообщил, что заправочная станция является противопожарным объектом, что говорит о необходимости соблюдения правил безопасности на ее территории. Например, за курение на АЗС водителя могут привлечь к ответственности по части 1 статьи 6. 24 КоАП. Размер штрафа по этой статье может составить от 500 до 1 500 рублей.

Кроме того, административной ответственности также могут подвергнуться водители, заправляющие машину с включенным двигателем, а также лица, ремонтирующие машины на расстоянии менее 15 метров от бензоколонки. По статье 20.4 КоАП размер денежного взыскания может составить до 50 000 рублей в зависимости от тяжести нарушения.

Савельев уточнил, что на территорию АЗС также распространяются правила дорожного движения. За нарушение их водителю может грозить наказание.

Эксперт обратил внимание на то, что, если после заправки водитель не вытащил из бензобака пистолет, который в дальнейшем оторвался от шланга, а после попытался покинуть станцию, его могут привлечь к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП.

"За нарушение этой нормы водителю грозит или лишение права на управление транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, или административный арест на срок до пятнадцати суток", – сообщил Савельев.

Юрист добавил, что дорога, предназначенная для выезда со станции, не может использоваться как путь для въезда на ее территорию. За нарушение правила водителю могут выписать штраф в размере 500 рублей.

Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, почему не следует наливать полный банк бензина.

По его словам, при избыточной заправке может нарушиться система вентиляции бака, при которой бензин начнет вытекать через дренажные трубки. Рязанов обратил внимание, что подобное касается не только старых моделей машин, но и более современных.



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