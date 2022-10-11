Водителей предупредили о "штрафе за штраф"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова рассказала о возможных финансовых санкциях за неуплату взысканий за нарушения правил дорожного движения в срок. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Эксперт напомнила, что на уплату штрафа выделяется 60 дней со дня вступления постановления о наложении взыскания в законную силу. Кроме того, 10 дней предусмотрены на обжалование.

В случае если предусмотренное законом время истекло, штраф может вырасти вдвое, но не менее чем до тысячи рублей. Кроме того, возможны административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.

Для случаев, когда протокол о назначении "штрафа за неуплаченный штраф" составлен и имеется состав административного правонарушения, следует предоставить в суд подтверждение об оплате штрафа, а также сведения, подтверждающие возможность оплатить взыскание.

Кроме того, могут потребоваться характеристики личности и указание о невозможности назначения наказания в виде ареста или обязательных работ.

В большинстве случаев квитанцию в электронном виде можно отправить через официальный сайт ГИБДД. В спорных случаях документы нужно предоставлять в суд или напрямую конкретным должностным лицам.

Ранее в Госавтоинспекции Москвы рассказали, что водителя автомобиля могут оштрафовать за запись голосового сообщения по телефону, если использование гаджета за рулем зафиксировала дорожная камера. Опасность от такого действия сравнили с разговором по телефону без технологии hands free.

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