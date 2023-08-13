Российские туристы не могут покинуть Анталью около суток. Самолет задержан без объяснения причин.

Отмечается, что люди ожидали вылета в аэропорту до трех часов ночи. Только после этого их отправили в отель. Как рассказывают пассажиры, поспать им не удалось. Кроме того, представители аэропорта постоянно назначали новые сроки отправления, которые также откладывались. Туристам приходилось то выселяться, то заселяться в отель с детьми и багажом обратно.

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