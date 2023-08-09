Расписание поездов от Курского вокзала до Железнодорожной изменится 10–14 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поезда будут ходить по измененному расписанию на участке от Курского вокзала до Железнодорожной С 22:50 10 августа до 3:50 14 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Большую часть поездов отменят. Интервал движения увеличат: 11 августа в утренний и вечерник пик до Нижегородской – до 20 минут, до Курского вокзала – до 30 минут, во внепиковые периоды – до 40 минут. В выходные, 12 и 13 августа, увеличения составят до 1,5 часа, уточнили в департаменте.

Помимо этого, часть поездов не будет останавливаться на станциях Кучино, Ольгино, Никольское, Салтыковская. В ведомстве посоветовали использовать для поездок в столицу станцию Железнодорожная, из города – Ольгино. Также ЦППК запустила компенсационные автобусы, их маршруты и время отправления можно узнать на сайте компании.

Добавляется, что с 11 по 13 августа закроют часть путей на Железнодорожной, из-за этого большинство поездов будут следовать по третьему и четвертому пути на участке от Железнодорожной до Реутово. Специалисты в это время будут реконструировать Железнодорожную и готовить инфраструктуру к запуску D4.

В департаменте напомнили, что с расписанием пригородных поездов можно свериться на сайте и в приложении перевозчика, а также посоветовали планировать поездки заранее.

Ранее сообщалось, что расписание поездов МЦД-2, а также Курского, Рижского и Горьковского направлений МЖД изменится с 9 по 14 августа. Это связано с развитием инфраструктуры на станциях Люблино-Сортировочное и Железнодорожная.

Поезда "Сапсан" и "Невский Экспресс" будут курсировать с изменениями в расписании с 14 сентября по 4 октября. Также их время в пути увеличится от 5 до 30 минут.

Расписание поездов изменится на Казанском направлении с 12 августа