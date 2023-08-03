Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

График движения "Сапсанов" и "Невского экспресса" изменится с 14 сентября по 4 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

Причиной этого стали ремонтные работы на станции Малая Вишера и на железнодорожном участке Лихославль – Калашниково линии Санкт-Петербург – Москва, уточняется в сообщении.

По информации холдинга, помимо изменения расписания, у поездов "Сапсан" и "Невский Экспресс" время в пути увеличится от 5 до 30 минут. Также в этот период будут отменены поезда "Сапсан" № 763 и 765 (Санкт-Петербург – Москва), 764 и 766 (Москва – Санкт-Петербург).

Ранее сообщалось, что 18 августа на маршруте высокоскоростных поездов "Сапсан" появится новая остановка в Крюкове. На ней будут останавливаться "Сапсаны" № 761, 785, 758, 784.

Также расписание электричек на Киевском направлении Московской железной дороги изменится с 00:40 4 августа до 00:40 7 августа. Причина – работы по модернизации инфраструктуры станции Апрелевка будущего четвертого маршрута МЦД.

Москвичам сообщили, как запуск МЦД-3 изменит транспортную систему столицы