Новая остановка для поездов "Сапсан" появится с 18 августа

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина

На маршруте высокоскоростных поездов "Сапсан" появится новая остановка в Крюкове. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

Уточняется, что с 18 августа поезда "Сапсан" № 761, 785, 758, 784 будут останавливаться в Крюкове. Это стало возможно благодаря открытию новой платформы. Как отметили в компании, дополнительная остановка позволит сократить дорогу жителям Зеленограда. Теперь им не нужно будет ехать в центр Москвы, чтобы сесть в "Сапсан". При этом время поездов в пути не изменится.

В сообщении компании также отмечается, что доехать на "Сапсане" из Зеленограда до Ленинградского вокзала будет невозможно, так как оформление билетов на высокоскоростные поезда между станциями Крюково и Москва не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что после реконструкции станция Крюково станет многоуровневым вокзалом МЦД-3. Сейчас работы на станции находятся на финишной прямой. Ожидается, что пассажиропоток на МЦД-3 после открытия станции Крюково вырастет вдвое.