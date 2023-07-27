Скоростные поезда из Москвы в Петербург будут останавливаться в Великом Новгороде и Твери

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Высокоскоростные поезда РЖД из Москвы в Санкт-Петербург будут останавливаться в Великом Новгороде и Твери, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Российских железных дорог, представленных на саммите "Россия – Африка".

Отмечается, что всего такие поезда будут делать 12 остановок. Эскизный проект поезда уже готов.

Ранее сообщалось, что компания РЖД рассматривает возможность тестирования посадки в "Сапсаны" по биометрии. В случае успешной проработки рисков РЖД могут запустить пилотный проект в первом квартале 2024 года.

До этого СМИ, ссылаясь на источник, близкий к российскому правительству, сообщили, что РЖД намерены внедрить функцию верификации пассажиров при посадке на поезда дальнего следования. В Минцифры РФ считают, что подобная возможность могла бы оказаться полезной для забывших паспорт.

Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным – СМИ