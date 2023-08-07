Расписание поездов МЦД-2 и трех направлений МЖД изменится с 9 по 14 августа

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Расписание поездов МЦД-2, а также Курского, Рижского и Горьковского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится с 9 по 14 августа, сообщает пресс-служба МЖД.

"Расписание некоторых поездов Курского, Рижского и Горьковского направлений МЖД, а также МЦД-2 изменится во второй декаде августа в связи с развитием инфраструктуры на станциях Люблино-Сортировочное и Железнодорожная", – отмечается в сообщении.

В МЖД уточнили, что на станции Люблино-Сортировочное железнодорожники проведут работы 9–11 августа с 22:20 до 05:15. В эти дни пройдет замена стрелочного перевода. На Курском и Рижском направлениях у некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия, также ряд поездов будет курсировать по укороченному маршруту, некоторые электрички выведут из расписания.

Кроме того, на станции Железнодорожная с 22:50 10 августа до 03:50 14 августа специалисты уложат новый стрелочный перевод, а также установят в проектное положение еще три стрелочных переводов. Это нужно для обеспечения пропуска через станцию дополнительных поездов МЦД-4.

В пресс-службе подчеркнули, что во время работ движение поездов на участке Реутов – Железнодорожная Горьковского направления МЖД будет организовано по одному пути. В связи с этим изменится график отправления и прибытия электричек, число остановок. Помимо этого, у нескольких поездов сократят маршрут, также некоторые поезда выведут из расписания.

Ранее сообщалось, что график курсирования электропоездов на Ленинградском направлении Московской железной дороги будет изменен в период с 5 по 11 августа из-за проведения финальных работ перед запуском третьего Московского центрального диаметра.

В период с 7 по 11 августа расписание, действующее в будни дни, будет изменено, пассажирам советуют пользоваться наземным столичным транспортом для удобства. С актуальным графиком движения поездов пассажиры могут ознакомиться на сайте перевозчика.