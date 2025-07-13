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13 июля, 10:00

Транспорт

Поезд "Иволга 4.0" вышел на маршрут Ярославского направления

Поезд "Иволга 4.0" вышел на маршрут Ярославского направления

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Первый поезд нового поколения "Иволга 4.0" вышел на маршрут Ярославского направления. Состав отличается плавным ходом, бесшумной работой и просторным салоном с тремя дверями в каждом вагоне. Это ускоряет посадку и высадку пассажиров.

Состав развивает скорость до 160 километров в час. Большая часть комплектующих отечественного производства. Всего к 2030 году планируется полностью обновить парк пригородных поездов на Ярославском направлении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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