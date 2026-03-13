В России авиадебоширов будут заносить в запретные списки на три года. Санкции для скандалистов уже существуют. Таких пассажиров вносят в черный список на год. Теперь авиакомпании решили ужесточить правила и увеличить срок наказания.

Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, для этого будет доработана нормативная база. Авиакомпании также смогут обмениваться списками авиадебоширов.

