В приложении "Парковки России" появилась новая опция – возможность изменить время начала стоянки в Москве, если автомобилист не оплатил ее вовремя. Об этом сообщает Дептранс.

Уточняется, что изменить время можно после окончания парковки. Новый период необходимо указать в пределах текущих суток. Кроме того, у пользователей осталась возможность изменить номер машины и парковочной зоны.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.