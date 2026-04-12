Новый столичный маршрут Т2 стал самым длинным трамвайным диаметром в мире

В Москве открылся новый трамвайный диаметр Т2. Его протяженность составляет 33 километра, что является рекордным показателем среди всех городских диаметральных маршрутов такого типа в мире. Новый маршрут соединяет 13 столичных районов и проходит через ключевые транспортные узлы.

Пассажиры отмечают удобство и возможность использовать маршрут как для поездок по делам, так и для прогулок по городу. Современные трамваи оснащены системами климат контроля, информирования и оборудованы местами для маломобильных пассажиров. На отдельных участках используются вагоны с автономным ходом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.