Росавиация заявила о продлении ограничений на полеты на юг России до 19 апреля

До 19 апреля продлили ограничения на полеты на юг страны. Об этом сообщили в Росавиации. Речь идет об 11 аэропортах в таких городах, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Запрет на полеты должны были снять 13 апреля, но продлили еще на неделю. Как сообщили в ведомстве, остальные аэропорты, включая международные, в России работают штатно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.