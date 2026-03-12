Новая модель электроскутера появится на улицах Москвы в этом сезоне. Транспорт отличается улучшенными сиденьем и корзиной, эргономичными ручками руля и беспроводной зарядкой для телефона. Умный модуль управления точнее определяет геопозицию.

В сервисных центрах полным ходом идет подготовка техники к новому сезону. Как рассказал операционный директор сервиса проката Ринат Камальдинов, все велосипеды в межсезонье проходят техобслуживание и ремонт. В перечень работ входят мойка, смазка движущихся компонентов, протяжка болтовых соединений, настройка тормозной системы и замена изношенных деталей.

