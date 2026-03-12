Форма поиска по сайту

12 марта, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 12 марта

Наиболее плотное движение в Москве 12 марта наблюдается на Ярославском, Новорижском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД в районе 32-го километра, сообщил ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

