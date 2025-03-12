В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 12 марта

Общая интенсивность трафика на дорогах Москвы составляет 4 балла. В настоящее время наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском, Ярославском шоссе, Кутузовском проспекте и на внешней стороне МКАД от Ленинградского до Волоколамского шоссе.

По словам главного специалиста дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксении Долговой, днем 12 марта локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в сторону центра, внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста, на МКАД в районе Химкинского моста и в центральной части города в пределах Садового кольца.

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