В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 12 января

Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Никита Клочков.

Днем ожидаются локальные затруднения на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Сущевский Вал, на МКАД у Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик затруднения прогнозируются на радиальных трассах по направлению в область.

