12 января, 09:15

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 12 января

"Новости дня": три подземных перехода появились у станции метро "Лианозово"

Новые тарифы на платной трассе М-11 "Нева" начнут действовать с 12 января

Последствия снегопада в Москве коснулись туристов в Египте

Собянин: открыт первый городской зарядный комплекс для электромобилей

Роспотребнадзор подключился к ситуации с задержками авиарейсов на фоне непогоды в Москве

Пассажиров столичных аэропортов призвали быть внимательными на фоне непогоды

Новости мира: в аэропорте Стамбула отменили часть запланированных рейсов

"Новости дня": две трети московских трамваев получат беспилотные технологии

Туристы в Египте не могут вернуться домой из-за снегопада в Москве

Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Никита Клочков.

Днем ожидаются локальные затруднения на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Сущевский Вал, на МКАД у Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик затруднения прогнозируются на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

