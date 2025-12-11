Форма поиска по сайту

11 декабря, 07:30

Транспорт

Камеры в Москве начали фиксировать остановку автомобилей там, где они мешают движению

Собянин: в ЦАО завершено 57 комплексных проектов улучшения дорожного движения

Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в Шереметьево изменится в ночь на 13 декабря

"Аэрофлот" запустил 10 киосков для самостоятельной регистрации пассажиров в Шереметьево

Временные ограничения введены в аэропортах Москвы

"Новости дня": оплата проезда по биометрии стала доступна на всех турникетах метро и МЦК

"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции провели рейд в столице

"Московский патруль": камеры ЦОДД начали фиксировать остановку мешающих движению машин

Движение на улицах в центре Москвы восстановили после перекрытий

Пассажирам рассказали, как можно оплатить проезд в столичном метро

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать остановку автомобилей в местах, где они мешают движению. При этом запрещающих знаков может не быть.

Сначала искусственный интеллект выявляет автомобиль с нарушениями. Потом материалы изучают вручную в ЦОДД. После этого сотрудники ГИБДД выносят постановление. Если машина перекрывает движение больше минуты, штраф составит до 3 тысяч рублей. Затор правонарушением не считается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

