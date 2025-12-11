Камеры в Москве начали фиксировать остановку автомобилей там, где они мешают движению

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать остановку автомобилей в местах, где они мешают движению. При этом запрещающих знаков может не быть.

Сначала искусственный интеллект выявляет автомобиль с нарушениями. Потом материалы изучают вручную в ЦОДД. После этого сотрудники ГИБДД выносят постановление. Если машина перекрывает движение больше минуты, штраф составит до 3 тысяч рублей. Затор правонарушением не считается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.