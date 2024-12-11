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Новости

11 декабря, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 декабря

Новости Московского транспорта

На Троицкой линии метро совершили уже больше 2,5 млн поездок

Собянин запустил новый тоннель под путями МЦД-4

Новости часа: городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне снега и гололедицы

Новости градостроительного комплекса Москвы

"Мой район. Новости": новый тоннель свяжет районы Бутырский и Марьина Роща

Собянин утвердил план реконструкции развязки на Звенигородском шоссе и ТТК

Сергей Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4

Новости часа: Собянин открыл тоннель, связавший районы Бутырский и Марьина Роща

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 11 декабря.

В Москве открыли новый тоннель под путями МЦД-4. Он связал районы Бутырский и Марьина Роща. Благодаря новому тоннелю поездки жителей по городу станут быстрее и короче.

Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира. Глава государства особо отметил опыт столицы в использовании новейших цифровых технологий. В том числе Путин назвал потрясающими результаты столичных властей в борьбе с преступностью.

Ставка за комплект из четырех билетов на "Щелкунчика" в Большом театре превысила 1 миллион рублей. По такой цене можно было приобрести проход на показ 28-го декабря в 19:00. Торги начинались с двухсот тысяч рублей, но успешно дошли до 1,2 миллиона рублей.

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