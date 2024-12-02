Новости градостроительного комплекса Москвы

Эстакаду построят на пересечении дорог М-3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна и Марьино – Саларьево. Об этом сообщил Сергей Собянин. Проект будет готов до конца 2025 года, а ввод эстакады в эксплуатацию назначен на 2027 год.

"Инвесторы и назначенные городом операторы КРТ проводят реорганизацию 275 гектаров земли на севере столицы. В рамках 17 проектов комплексного развития территорий запланировано возведение жилых благоустроенных кварталов общей площадью 3,9 миллиона квадратных метров, а также строительство общественно-деловых и производственных объектов общей площадью 2,9 миллиона квадратных метров. Среди них технопарки, гостиница, логистический и бизнес-центры, а также школы, детские сады, медицинские и спортивные учреждения. В результате будет создано 76,7 тысячи рабочих мест", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

За 5 лет в городе построили 13 спорткомплексов с бассейнами. ФОК с бассейнами становятся важными элементами столичной инфраструктуры.