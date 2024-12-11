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11 декабря, 13:45

Новости

Новости часа: развязку на пересечении ТТК и Звенигородского шоссе реконструируют

Новости часа: развязку на пересечении ТТК и Звенигородского шоссе реконструируют

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Развязку реконструируют на пересечении ТТК и Звенигородского шоссе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 110 открытых катков с искусственным льдом начали работать в Москве, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По информации синоптиков, желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до утра 12 декабря.

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