Новости часа: развязку на пересечении ТТК и Звенигородского шоссе реконструируют

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Развязку реконструируют на пересечении ТТК и Звенигородского шоссе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 110 открытых катков с искусственным льдом начали работать в Москве, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По информации синоптиков, желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до утра 12 декабря.