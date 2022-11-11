Участок Замоскворецкой линии метро Москвы закроют на шесть месяцев

Участок Замоскворецкой линии метро Москвы закроют с 12 ноября. Движения поездов не будет осуществляться между станциями "Автозаводская" и "Орехово" в течение шести месяцев.

Такое решение было принято для проведения ремонтных работ в тоннеле. За полгода на участке между "Царицыно" и "Кантемировской" появится тоннель протяженностью 120 метров.

Почему в таком случае закрывают пять станций, а не две? Какие альтернативные маршруты будут у москвичей до июня 2023 года? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.