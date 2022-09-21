Сотрудники полиции задержали дебошира в Шереметьево

В Шереметьево задержали дебошира, прилетевшего из Самары. Экипаж приметил беспокойного пассажира еще в воздухе, когда тот решил покурить на борту.

Сотрудники связались с полицией. Однако пассажир не хотел встречаться с правоохранителями и попытался сбежать. Все попытки бегства закончились провалом. Из самолета нарушителя уже выводили в наручниках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.