Расписание ряда поездов Казанского направления МЖД изменится в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание некоторых электропоездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится во второй половине ноября, сообщает пресс-служба магистрали.

Ограничения вызваны проведением ремонтных работ. В период с 12 по 14 и с 19 по 27 ноября вводятся технологические окна на перегоне Люберцы-1 – Быково. Перерывы в движении запланированы с 22:30 до 06:30.

Аналогичные меры будут реализованы на участке Черусти – Кривандино 18 и 21 ноября. Технологические окна вводятся с 06:00 до 14:00. В названные дни несколько поездов не будут следовать на перегоне Черусти – Куровская.

На время введения ограничений у некоторых пригородных поездов изменится время отправки и прибытия.

Ранее пресс-служба МЖД сообщила об изменениях в расписании электропоездов Киевского направления. 12 и 13 ноября на данном участке планируются работы по переключению пути на станции Переделкино.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!