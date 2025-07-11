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11 июля, 07:30

Транспорт

Морские пассажирские перевозки планируется запустить между Сочи и Сухумом

Морские пассажирские перевозки планируется запустить между Сочи и Сухумом

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Морские пассажирские перевозки планируется запустить между Сочи и Сухумом. Ожидается, что между российским курортом и столицей Абхазии будет курсировать судно "Комета 120М". Об этом рассказали в филиале Росморпорта в Сухуме.

Подготовка к тестовому рейсу будет завершена к воскресенью, 13 июля.

Судно "Комета 120М" на подводных крыльях предназначено для перевозки до 120 пассажиров в прибрежной морской зоне со скоростью до 65 километров в час. Расстояние между Сочи и Сухумом составляет около 150 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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