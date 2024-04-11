Более 5 тыс велосипедов появятся в столичном прокате до конца апреля

Более пяти тысяч велосипедов появятся в московском прокате до конца апреля. Как отметили в Дептрансе, москвичи все чаще предпочитают двухколесный транспорт для поездок по городу.

С каждым годом станций проката в Москве становится больше, причем пользователь может выбрать как обычный, так и электрический велосипед. Известно, что сеть аренды электросамокатов расширяется.

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