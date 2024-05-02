Директор нацразведки США: силы РФ имеют потенциал для "тактических прорывов"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы имеют потенциал для прорыва на донецком и харьковском направлениях. Об этом на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил сената конгресса США заявила директор нацразведки Эврил Хайнс, передает ТАСС.

По ее словам, РФ также добивается постепенного прогресса на СВО. Хайнс отметила, что якобы осуществляемые КНР поставки в РФ компонентов и материалов двойного назначения стали одним из факторов, которые обеспечили сдвиг на фронте в пользу России. Она предположила, что это "ускорило восстановление военной мощи России" после "дорогостоящего" начала спецоперации. Директор нацразведки добавила, что украинский конфликт, по мнению США, не закончится в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что саммит по Украине, который должен пройти в июне в Швейцарии, не имеет смысла без участия России. Он указал, что серьезных ожиданий или результатов от этой конференции ждать не стоит.