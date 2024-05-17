Парад поездов в честь 89-летия Московского метрополитена пройдет на БКЛ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На праздничном параде в честь 89-летия Московского метрополитена будут курсировать девять составов разных эпох на БКЛ 18 и 19 мая с 09:00 до 20:00 18 и 19 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В ближайшие выходные пассажиры смогут проехать в одном из девяти парадных составов", – сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он рассказал, что в 2024 году в мероприятии впервые примут участие два новых поезда: 81-760А "Ока" и "Москва-2024".

В Дептрансе отметили, что состав 81-760А "Ока" получил прозвище "Баклажан" за свою необычную расцветку. На Солнцевской линии эксплуатируются три таких поезда. В этих составах впервые в истории столичного метро сделали сквозной проход.

Также в ведомстве рассказали о поезде "Москва-2024". В департаменте уточнили, что этот состав порадует пассажиров новым дизайном и повышенной вместимостью, которая увеличилась на 17 человек за счет расширения расстояния в проходе между сиденьями на 10%. Сиденья стали более удобными: их ширина увеличилась на 5%. Также для комфорта пассажиров USB-зарядки с сидений перенесли на поручни.

телеграм-канал: "Дептранс Москвы"

Ранее Сергей Собянин рассказал, что парад поездов возглавит ретропоезд "Сокольники". Этот состав был создан к 75-летнему юбилею метрополитена, чтобы показать, как выглядели первые вагоны.