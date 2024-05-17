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17 мая, 11:52

Технологии

Социальная сеть X изменила свой домен на x.com

Фото: 123RF/rafapress

Домен социальной сети X изменился с twitter.com на x.com. Это произошло спустя почти год после переименования. Владелец соцсети Илон Маск рассказал об этом в своем аккаунте соцсети X.

"Все основные системы теперь находятся на домене x.com", – говорится в его публикации.

До этого момента осуществлялся автоматический переход на домен Twitter.

Ранее Маск сообщил, что социальная сеть Х рассматривает возможность скрыть лайки и репосты под каждым постом. Также, по его словам, на платформе планируют предусмотреть опцию по отправке платежей другим пользователям.

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