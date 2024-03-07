Илон Маск рассказал, что соцсеть Х может скрыть лайки и репосты к публикациям

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Социальная сеть Х рассматривает возможность скрыть лайки и репосты под каждым постом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на владельца соцсети Илона Маска.

Также, по его словам, на платформе планируют предусмотреть опцию по отправке платежей другим пользователям. Необходимую для этого лицензию соцсеть скоро должна получить в Нью-Йорке, уточнил предприниматель.

Ранее сообщалось, что социальная сеть X намерена привлечь малый и средний бизнес для увеличения доходов от рекламы.

СМИ писали, что такое изменение стратегии связано с отказом крупных компаний размещать свою рекламу в соцсети из-за высказываний ее владельца, в которых усмотрели антисемитизм.