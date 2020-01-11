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11 января, 14:30

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Новости Московского транспорта

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В 2023 году на МЦД открыли 13 новых и реконструированных городских вокзалов. Современные поезда МЦД в сутки перевозят более 1,2 миллиона пассажиров, которые экономят до 36 минут в пути.

"В 2023 году с российского завода приняли 360 новых вагонов "Москва-2020". Благодаря этому полностью укомплектовали БКЛ и Калужско-Рижскую линию составами современных серий. В этом году планируем начать обновление подвижного состава на Замоскворецкой линии – поездки в метро становятся еще комфортнее. Поезда серии "Москва-2020" позволяют справляться с высоким пассажиропотоком благодаря межвагонным переходам и широким дверным проемам", – заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

За год открыто 30 новых маршрутов в разных округах столицы. На них было совершено около пяти миллионов поездок. Кроме того, власти улучшили более 180 маршрутов автобусов и электробусов и ввели свыше 100 новых остановок.

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