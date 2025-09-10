Форма поиска по сайту

10 сентября, 07:15

В столичном метро напомнили о правилах поведения на эскалаторе

Пассажиры, предпочитающие передвигаться на метро в Москве, спорят о правилах поведения на эскалаторе. Некоторые уверены, что в час пик нужно занимать обе стороны подъемника. Другие считают, что всегда нужно оставлять свободной одну сторону.

В метрополитене напоминают, что на эскалаторе лучше стоять лицом по направлению движения, держаться за поручни, не садиться на ступени и брать детей за руку. В час пик можно занимать обе стороны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

