В Москве начали снижать скорость электросамокатов нарушителям

В Москве кикшеринговые компании начали дистанционно ограничивать скорость электросамокатов для нарушителей. Мера действует только для пользователей с низким рейтингом, который формируется по совокупности показателей – от аккуратности парковки до соблюдения ПДД.

Кроме того, на электросамокатах сделали более крупные номера, усилили контроль с помощью камер и обязательной верификации через Mos ID. За нарушения предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей и блокировка. По данным департамента транспорта, за первое полугодие 2025 года число ДТП с участием СИМ снизилось на 60%.

