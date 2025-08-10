Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 23:15

Транспорт

В Москве начали снижать скорость электросамокатов нарушителям

В Москве начали снижать скорость электросамокатов нарушителям

В России предложили увеличить штрафы за шумные машины до 5 000 рублей

В Москве на маршрут № 519 вышли восемь электробусов

В Москве перекрыли улицы и мосты из-за соревнований 10 августа

Сотрудники ГАИ в Москве проверили водителей мотоциклов

В Москве сотрудники ГАИ начали рейд по проверке водителей мотоциклов

Собянин: трамвайная линия свяжет улицу Академика Королева и станцию МЦД Останкино

Сотрудники ГАИ организовали рейд по мотоциклистам

"Мой район. Новости": подземный переход под ж/д путями открылся в Щербинке

"Мой район. Новости": подземный переход под ж/д путями МЦД-2 открыли в Щербинке.

В Москве кикшеринговые компании начали дистанционно ограничивать скорость электросамокатов для нарушителей. Мера действует только для пользователей с низким рейтингом, который формируется по совокупности показателей – от аккуратности парковки до соблюдения ПДД.

Кроме того, на электросамокатах сделали более крупные номера, усилили контроль с помощью камер и обязательной верификации через Mos ID. За нарушения предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей и блокировка. По данным департамента транспорта, за первое полугодие 2025 года число ДТП с участием СИМ снизилось на 60%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕлена ЛюбимоваЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика