Военную технику после парада Победы перебросят в Алабино

Военную технику, которая участвовала в параде в честь Дня Победы, перебросят из Печатников на базу в Алабино. Из-за этого частично перекрыто движение на МКАД и некоторых участках Волгоградского проспекта.

Что сейчас происходит на юго-востоке Москвы? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.