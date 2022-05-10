Коммунальщики промыли улицы и дороги Москвы после празднований

После празднований коммунальщики промыли улицы и дороги Москвы. В уборке задействовали около 10 тысяч единиц техники и 100 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства.

Сегодня они продолжат работать в усиленном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.