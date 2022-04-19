В Москве помыли фонтан "Наталья и Александр" у Никитских ворот

В Москве несколько часов отмывали фонтан "Наталья и Александр" у Никитских ворот. Рабочие нанесли моющее средство, а после смыли все под давлением. В результате были очищены колонны, скульптуры, гранитный постамент, чаша и парапеты.

Фонтан установили в 1999 году к 200-летию со дня рождения Александра Пушкина. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

